Gesundheit : Rückkehr in die Schule: Die ersten beiden Schritte sind klar

Am 27. April kehren zunächst die Abschlussklassen zurück, eine Woche später die Kinder, die im Jahr darauf ihre Abschlussprüfung haben. Auch die Viertklässler sollen dann wieder in die Schule. Risikogruppen müssen aber nicht. Alles weitere ist noch offen.

Avatar_prignitzer von dpa

16. April 2020, 20:50 Uhr

Bei der Rückkehr in die Schulen sollen Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder bei denen ein Familienmitglied einer Risikogruppe angehört, von der Schulpflicht ausgenommen werden. Für diese Kinder und Jugendlichen werde es andere Lösungen geben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin. Es dürfe niemand gefährdet werden.

Vom 27. April an sollen die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern schrittweise wieder geöffnet werden. Zunächst sollen die 10. Klassen der Regionalen Schulen, die 12. Klassen der Gymnasien und die Abschlussklassen der Berufsschulen wieder zur Schule gehen, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte. Dort stehen Abschlussprüfungen an.

Am 4. Mai soll dann auch der Unterricht für die 11. Klassen an den Gymnasien und die 9. Klassen an den Regionalen Schulen beginnen. Diese Schüler müssen im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen. Außerdem sollen die 4. Klassen der Grundschulen wieder zur Schule gehen, weil bei ihnen der Übergang in die weiterführende Schule anstehe. Alle weiteren Schritte sind noch offen.