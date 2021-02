Schulen : Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen in MV ab 24. Februar

Mecklenburg-Vorpommern will vom 24. Februar an wieder zum Präsenzunterricht an den Schulen übergehen.

Schwerin | Als erstes sollen die Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 an ihre Schulen zurückkehren. Dies gelte aber nur für Landkreise und kreisfreie Städte, die stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen aufweisen, teilte Ministerp...

