Handball : Rückschlag für die Empor-Handballer in der Aufstiegsrunde

Die Handballer des HC Empor Rostock haben im Kampf um den Aufstieg in die 2.

Rostock | Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers unterlag am Samstag beim MTV Braunschweig mit 30:31 (16:15). Nach dem zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde haben die Mecklenburger 2:2 Punkte auf ihrem Konto. Um die Zwischenrunde zu erreichen, muss der HC Empor mindestens Vierter in der Siebener-Gruppe werden. Be...

