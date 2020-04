Wirtschaft : Rund 136 Millionen an Corona-Soforthilfen ausgezahlt

Mecklenburg-Vorpommern hat bislang rund 136 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen an Selbstständige und Unternehmen ausgezahlt. 12.778 Anträge seien bis Samstagabend bewilligt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Etwa 34.250 Anträge seien bislang beim Landesförderinstitut eingegangen. Das Antragsformular sei rund 172.000 Mal heruntergeladen worden.

Avatar_prignitzer von dpa

14. April 2020, 12:26 Uhr

«Es werden weniger Anträge eingereicht und immer mehr Anträge bearbeitet. Mehr als ein Drittel der bislang eingereichten Anträge sind ausgezahlt», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in einer Mitteilung.

Die Höhe der Soforthilfen richtet sich jeweils nach der Zahl der Beschäftigten. Solo-Selbstständige und Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten können laut Ministerium maximal 9000 Euro bekommen. Bei Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gibt es höchstens 15.000 Euro. Dabei geht das Land in Vorleistung. Denn für Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern gewährt der Bund die Hilfen. Größere Firmen werden vom Land unterstützt. Für Zuschüsse, Darlehen und Kreditbürgschaften hatte die Landesregierung einen MV-Schutzfonds über 1,1 Milliarden Euro aufgelegt, der zum Großteil über neue Schulden des Landes finanziert wird.