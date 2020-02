Landtag : Rund 220 Leute protestieren gegen Thüringen-Wahl

Avatar_prignitzer von dpa

06. Februar 2020, 07:52 Uhr

Aus Protest gegen die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten sind in Rostock und Greifswald rund 220 Menschen auf die Straßen gegangen. Wie Polizeisprecher am Donnerstag sagten, zogen am Mittwochabend bis zu 170 Demonstranten aus der linken Szene in Rostock durch die Innenstadt zum Rathaus. Auf Plakaten stand unter anderem «FDP Scheißverein». Zudem forderten die Teilnehmer Kemmerich zum Rücktritt auf und protestierten gegen die AfD. In Greifswald versammelten sich unter dem Motto «Kein Schulterschluss mit Faschisten» etwa 50 Demonstranten vor einer Gaststätte zu einer Kundgebung. Aufgerufen dazu hatte die SPD-Jugendvereinigung Jusos Vorpommern-Greifswald. Laut Polizei verliefen die Aktionen friedlich.