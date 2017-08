Brände : Rund 300 000 Euro Schaden bei Erntebränden im Nordosten

Bei sommerlicher Hitze sind am Dienstag in Westmecklenburg und bei Rostock vier Erntemaschinen in Brand geraten. Dabei entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr am Mittwoch in Rostock und Schwerin sagten. Menschen wurden demnach nicht verletzt.