Landtag : Rund 400 Millionen Euro im Jahr für Hochschulen in MV

Die Landesregierung will die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern zielgerichtet weiterentwickeln und dabei Schwerpunkte unter anderem bei der Ausbildung von Lehrern, Juristen und Bauingenieuren setzen. In diesen Bereichen sei der Bedarf an gut ausgebildetem akademischen Fachkräftenachwuchs derzeit besonders hoch, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

12. März 2020, 17:12 Uhr

Sie sprach in Vertretung von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD), die zur Kultusministerkonferenz in Berlin weilte. Nach den Worten Hoffmeisters werden in Kürze die Gespräche zu den erforderlichen Zielvereinbarungen mit den einzelnen Hochschulen beginnen. Die neue Planungsphase beginnt 2021 und reicht bis 2025.

Im kommenden Jahr sollen die Hochschulen und Universitäten im Land nach Maßgabe des Eckwertepapiers zur Hochschulentwicklung knapp 400 Millionen für Personal- und Sachausgaben erhalten. Die Zuwendungen sollen dann um jährlich 1,5 Prozent steigen. Laut Regierung bekommen die Hochschulen größere Freiheiten bei der Stellenplanung und -gestaltung.

Für Baumaßnahmen würden in den kommenden zehn Jahren insgesamt 670 Millionen Euro bereitgestellt, unter anderem für Erweiterungsbauten und neue Bibliotheksgebäude. Die Wünsche seien höher. «Das Machbare wird gemacht. Mehr geht zur Zeit nicht», sagte Hoffmeister. Vertreter der Opposition äußerten sich kritisch zu den Plänen und forderten stärkeres finanzielles Engagement zum Wohle von Forschung und Lehre.