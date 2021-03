Demonstrationen : Rund 700 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Ungeachtet strenger Beschränkungen für Versammlungen haben im Nordosten erneut mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. In Rostock musste die Polizei mehrfach einschreiten.

Rostock | In mehreren Städten in Mecklenburg und Vorpommern haben rund 700 Menschen gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Politik demonstriert. Trotz strenger Auflagen gab es am Montagabend Protestaktionen unter anderem in Hagenow, Wismar, Rostock, Teterow, Stralsund, Neubrandenburg, Wolgast und in Waren an der Müritz, wie Polizeisprecher am Dienstag erk...

