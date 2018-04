Fischerei : Runder Tisch gegen Begrenzung der Dorsch-Fischerei

von dpa

06. April 2018, 08:27 Uhr

Im Streit um die Dorsch-Angelverbote in bestimmten Gebieten der Ostsee und die Begrenzungen für Hobbyangler kommt es am Freitagabend erneut zu einem Gespräch am Runden Tisch. Dabei klagen die Besitzer von Kutter- und Ausflugsbooten über massive und existenzgefährdende Einnahmeverluste durch die Fangbegrenzung auf fünf Dorsche pro Tag und Angler. «Wir werden immer weiter eingeschränkt», sagte Horst Stark vom Warnemünder Anglerverein. Viele Touristen würden die teils lange Anreise scheuen, wenn es keine Aussicht auf einen großen Fangerfolg gibt. Zu dem Runden Tisch wird auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) erwartet.