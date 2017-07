Kunst : Rungehaus in Wolgast öffnet mit neuer Ausstellung

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Zum 240. Geburtstag von Philipp Otto Runge (1777-1810) wird heute das Geburtshaus des Malers der Romantik im pommerschen Wolgast wiedereröffnet. Das Haus war nach 20 Jahren Ausstellungsbetrieb in den vergangenen Monaten für 77 000 Euro saniert und mit einer komplett neuen Ausstellung ausgestattet worden. Runge, der später als ein bedeutender Vertreter der romantischen Malerei Weltruhm erlangte, verbrachte dort seine ersten zehn Lebensjahre. In der Ausstellung kann man der Biografie Runges nachspüren, der 1810 mit 33 Jahren in Hamburg starb. Er verfasste auch Märchen, schuf das erste dreidimensionale Farbsystem oder fertigte Scherenschnitte.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 01:34 Uhr