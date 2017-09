Agrar : Saatgutmangel: Verzögerte Herbstbestellung bei Bauern

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Herbstbestellung kommt in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern nur schwer in Schwung. Es fehlt vor allem an ausreichend Saatgut für die frühen Winterweizensorten, berichten Landwirte. Dabei hätten die Körner bis zum 15. September im Boden sein sollen. Durch die verspätete Ernte können die Getreideaufbereitungsunternehmen derzeit nicht ausreichend Saatgut liefern. «Wir tun, was wir können. Die Anlagen laufen rund um die Uhr», sagt der Geschäftsführer der Nordkorn-Saaten GmbH in Güstrow, Andreas Prellwitz. Auch die notwendige Zertifizierung durch die Anerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut in Rostock verzögert sich.