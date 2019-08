Festspiele : Saisonabschluss in Redefin mit Geigerin Hilary Hahn

Die US-amerikanische Geigerin Hilary Hahn beendet heute mit ihrem Gastspiel bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern die Reihe «Weltstars in Redefin» für diese Spielzeit. Es ist das dritte Konzert eines herausragenden Solisten auf dem malerischen Landgestüt im Kreis Ludwigslust-Parchim. Die Veranstaltungen in der Reithalle, die traditionell mit einem Picknick im Park und einer Pferde-Show eingeleitet werden, zählen seit Jahren zu den Publikumsmagneten bei dem Klassikfestival. Bis zu 3000 Besucher finden in der Halle Platz.

Avatar_prignitzer von dpa

31. August 2019, 09:39 Uhr

Auf dem Programm des Abschlusskonzerts stehen Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert. Hilary Hahn wird begleitet von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit Omer Meir Wellber am Dirigentenpult. Bei den beiden Konzerten zuvor hatten der Pianist Emanuel Ax mit dem Deutschen Symphonie-Orchester und der Geiger Julian Rachlin mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks das Publikum begeistert. Bis zum Abschluss der Festspielsaison am 15. September in Neubrandenburg stehen noch knapp 30 Konzerte auf dem Programm.