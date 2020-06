Finanzen : Sanierung am UMG erfolgreich: Etat ausgeglichen

Die Universitätsmedizin Greifswald (UMG) hat im vergangenen Jahr ein Plus von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit sei der Haushalt im zweiten Jahr in Folge ausgeglichen, sagte Marie le Claire als Kaufmännischer Vorstand der UMG am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung. «Das Sanierungsprogramm ist erfolgreich abgeschlossen.» Der Aufsichtsrat hatte vor vier Jahren mit dem Vorstand einen strikten Sanierungskurs vereinbart. Damals war mit einem Minus von 14,3 Millionen Euro ein Tiefpunkt erreicht.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Juni 2020, 16:59 Uhr

Der Jahresabschluss 2019 war nach Angaben le Claires um 1,1 Millionen Euro besser als 2018. Der Gesamtumsatz betrug demnach im vergangenen Jahr 353 Millionen Euro. Davon wurden mehr als 217 Millionen für Personal ausgegeben. Die Beschäftigtenzahl vergrößerte sich gegenüber 2018 um 88 Vollzeitstellen auf 3227 - allerdings rein rechnerisch. Die Auszubildenden gingen aufgrund einer anderen Vergütung jetzt in die Beschäftigtenstatistik ein. Die Tariferhöhungen seien eine Herausforderung gewesen, die Personalkosten seien um 21,6 Millionen gestiegen.

Es sei aber gelungen, Mittel bei medizinischem und sonstigem Sachbedarf einzusparen, etwa durch die Verwendung gleicher Produkte im ganzen Haus und entsprechend größerer Bestellungen. Zudem seien durch das Wachstum der Psychiatrie auf nun 50 Betten höhere Erlöse erzielt worden. Auch seien mehr Drittmittel eingeworben worden.

Dieses Jahr werde ein Sondertatbestand bleiben, sagte le Claire. Darüber werde es eine Vereinbarung mit dem land geben. Die UMG erhält nach ihren Worten pro Jahr 59 Millionen Euro vom Land für Forschung und Entwicklung sowie zusätzliche Investitionsmittel für Geräte. Diese reichten aber nicht aus, sagte le Claire, die die Unimedizin nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlässt.