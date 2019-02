Denkmäler : Sanierung der größten Kirche im Tollensetal fertig

Die Grundsanierung des bekanntesten Bauwerks im vorpommerschen Altentreptow - die St. Petri-Kirche - ist nach Jahrzehnten beendet. «Das Wichtigste ist geschafft, es war eine Generationenaufgabe», sagte der Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises Sebastian Kühl am Dienstag in Stralsund. Die Mammut-Sanierung hatte 1981 noch in der DDR begonnen, derzeit werden noch kleinere Arbeiten gemacht und die alten Bibliotheksräume restauriert. Zuletzt flossen allein rund 580 000 Euro seit 2015 in den barocken Turm des gewaltigen Backsteinbauwerks, dessen Holzkonstruktion durch Feuchtigkeit zum Teil marode war.

Das denkmalgeschützte Gotteshaus stammt in den ältesten Teilen aus dem 13. Jahrhundert und wurde im gotischen Stil errichtet. Der Abschluss der Sanierung soll am 15. Juni 2019 feierlich begangen werden. Dann sollen auch die Gesamtkosten - vermutlich mehrere Millionen Euro - feststehen.

Die riesige Kirche nördlich von Neubrandenburg gehört zum Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis und dominiert die Architektur der früheren Kreisstadt am Fluss Tollense. Vom 65 Meter hohen Turm bietet sich Besuchern ein weiter Blick über das Tollensetal.