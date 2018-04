Unfälle : Sattelzug kippt auf der A14 um

von dpa

30. April 2018, 19:43 Uhr

Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 14 umgekippt und hat die Anschlussstelle Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) über Stunden blockiert. Der 41-jährige Lkw-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei am Montag die Autobahn an der Anschlussstelle Grabow verlassen, kam jedoch mit seinem Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Lastwagen um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro. Der havarierte Lastwagen musste von einer Spezialfirma mit einem Kran geborgen werden. Als Unfallursache vermutet die Polizei unangepasste Geschwindigkeit während eines starken Regens.