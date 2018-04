Brände : Saunabrand in Zinnowitz: 45 Menschen gerettet

von dpa

15. April 2018, 09:29 Uhr

Ein Feuer in einer Sauna in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, machte sich der Rauch auch in den oberen Stockwerken des Gebäudes breit. Etwa 45 Menschen mussten das Haus am Samstagabend verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro. Die Brandursache war unklar.