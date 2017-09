Brände : Schaden bei Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Lübz

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Vormittag in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen und hatte sich dann über den Dachstuhl auf die Nachbarwohnung ausgebreitet. Sechs Personen, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäude aufhielten, hätten sich unverletzt ins Freie retten können. An den etwa zweistündigen Löscharbeiten seien 41 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Zur Brandursache nahm die Polizei Ermittlungen auf.

Pressemittleilung

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 06:02 Uhr