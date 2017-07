Notfälle : Schäferhund beißt Mädchen in den Arm

Ein freilaufender Schäferhund hat im Kreis Ludwigslust-Parchim ein sieben Jahre altes Mädchen in den Arm gebissen und erst losgelassen, als die Besitzerin herbeieilte. Zeugen hätten am Freitag zuvor vergeblich versucht, das Tier zu verjagen, berichtete die Polizei in Rostock. Bei dem Vorfall in Ziegendorf zog sich das Mädchen Verletzungen zu. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Siebenjährige wollte laut Polizei der Besitzerin Bescheid geben, dass ihr Hund ausgerissen ist. Auf dem Weg dorthin habe der Hund «ohne ersichtlichen Grund» zugeschnappt. Die Siebenjährige hatte mit zwei acht und neun Jahre alten Mädchen gespielt.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 21:59 Uhr