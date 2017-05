Tourismus : Schiffe, Spaß, Sport, Musik: Müritz Sail in Waren gestartet

Bei bedecktem Himmel, aber windgeschützt hat in Waren an der Müritz am Donnerstag die Feier zur 16. Müritz Sail begonnen. Hunderte Besucher bummelten am Himmelfahrtstag durch den für sein Mittelmeerflair bekannten Stadthafen, der jetzt erstmals ganz ausgebaut ist. «Die neue Südmole ist eine echte Bereicherung», sagte Sail-Organisator Wolfgang Steder.