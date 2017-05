Tourismus : Schiffe, Sport und Spaß: Müritz Sail geht mit Gaudi zu Ende

Mit Steh-Paddeln, Segeln, Musik und jede Menge Spaß auf dem Wasser geht am Sonntag die diesjährige Müritz Sail in Waren zu Ende. Bei voraussichtlich sonnigem Wetter werden vor allem im Stadthafen wieder tausende Besucher erwartet, während auf der Binnenmüritz und den Nachbarsee mehrere Segelregatten laufen. Im Stadthafen locken vor allem Hausboote, Jachten und Musik Interessierte an. Dazu gibt es am Nachmittag Spaß-Aktionen wie Fischerstechen, bei dem sich die Teilnehmer mit einer Art Lanze von Stegen bugsieren, sowie Schubkarrenrennen auf wackligen Stegen auf dem Wasser.