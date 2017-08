Schifffahrt : Schiffskollision bei Hanse Sail in Rostock

Bei der Hanse Sail in Rostock sind beim Zusammenstoß zweier Schiffe drei Ausflugsgäste verletzt worden. Wie Polizei und Veranstalter mitteilten, kollidierten der Eisbrecher «Stettin» und eine finnische Frachtfähre am Samstagvormittag in Höhe des Überseehafens.