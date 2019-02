Kriminalität : Schlägerei in Pasewalk: Fünf Verletzte

von dpa

24. Februar 2019, 14:09 Uhr

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind fünf Menschen verletzt worden. Der Polizei zufolge gerieten am Samstagabend zwei 15 Jahre alte Jugendliche mit einem 25-Jährigen und einem 30-Jährigen in Streit. Anschließend uferte die Situation in eine Schlägerei aus, bei der ein dazustoßender 19-Jähriger auch zu einer Stange griff. Alle Beteiligten wurden verletzt und medizinisch behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen könnte es bei dem Streit um eine gemeinsame Freundin gegangen sein. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.