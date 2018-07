Kriminalität : Schlägerei unter jungen Männern in Güstrow

von dpa

31. Juli 2018, 12:39 Uhr

Nach einem Streit haben sich zwei junge Männer in der Nacht zum Dienstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Güstrow geschlagen. Ein 28-Jähriger soll dabei eine Flasche benutzt haben, wie die Polizei mitteilte. Sein 26-jähriger Kontrahent habe zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der 28-Jährige sei geflohen, sei aber wenig später von Passanten unterhalb einer Fußgängerbrücke verletzt gefunden worden. Er gab an, drei Männer hätten ihn von der Brücke gestoßen. Die Kripo Güstrow ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Geschehen geben können.