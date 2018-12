Agrar : Schlechtes Rübenjahr: Fabrik Anklam beendet Verarbeitung

Wegen des schlechten Rübenjahres beendet die Anklamer Zuckerfabrik die Rübenverarbeitung rund einen Monat früher als in den Vorjahren. Mit der Anlieferung der letzten Rüben am Freitag bilanzierte die einzige Zuckerfabrik in Mecklenburg-Vorpommern eine unterdurchschnittliche Erntemenge von etwa 1,2 Millionen Tonnen, etwa 100 000 Tonnen weniger als 2017. Nach dem trockenen Sommer sei das Regendefizit im Herbst sogar noch größer geworden, sagte Geschäftsführer Matthias Sauer.

von dpa

14. Dezember 2018, 09:42 Uhr

Die Rüben hätten den Wachstumsrückstand nicht wie erhofft aufholen können. Der Zuckergehalt sei zwar höher als im Vorjahr, wegen der geringeren Erntemenge werde allerdings in diesem Jahr rund 10 Prozent weniger Zucker erzeugt. Rund 350 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg hatten ihre Ernte in diesem Jahr nach Anklam geliefert. Mit ihnen wurden die Lieferverträge um zwei weitere Jahre verlängert. Das gebe der Fabrik Planungssicherheit, sagte Sauer.