Agrar : Schlechteste Kirschenernte seit Jahren in MV

Die Ernte von Süß- und Sauerkirschen ist in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr nahezu ausgefallen. Auf manchen Plantagen hing kaum eine Kirsche an den Bäumen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt sind vielleicht 30 Prozent der Früchte gewachsen», sagte der Obstbauexperte der LMS Agrarberatung, Rolf Hornig. Das sei das schlechteste Ergebnis seit Jahren. Die wenigen Früchte hätten sich auch noch die Stare geholt. Kleiner Trost: Da es in anderen europäischen Ländern ebenso schlecht aussieht, können die Anbauer darauf hoffen, bessere Preise zu erzielen.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 09:39 Uhr