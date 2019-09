Immobilien : Schloss Klevenow bei Grimmen versteigert

Avatar_prignitzer von dpa

20. September 2019, 09:32 Uhr

Schloss Klevenow bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen neuen Besitzer. Die neugotische Anlage, die früher eine Grenzburg von Pommern zu Mecklenburg war, ist in Berlin versteigert worden, wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG am Freitag sagte. Der Käufer habe die Immobilie bei der Auktion am Donnerstagabend für 260 000 Euro erworben, das Mindestgebot habe bei 98 000 Euro gelegen. Zu dem in Teilen sanierten Herrenhaus mit 100 000 Quadratmetern Grund gehört ein Park mit zwei Inseln und einem teils geschützten Baumbestand.