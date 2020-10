Kriminalität : Schmuck-Beute bei mutmaßlichem Einbrecher-Duo gefunden

Der Betreiber eines Schmuckladens in Gnoien (Landkreis Rostock) kann nach einem Einbruch im März jetzt auf die Rückgabe etlicher hochwertiger Uhren und Schmuckgegenstände hoffen. Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft am Montag sagte, wurden bei Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen aus der Region Gnoien große Teile der Beute entdeckt. Da in den Zimmern und Wohnungen auch «waffenähnliche Gegenstände» und illegale Drogen gefunden wurden, wird gegen die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer nun auch wegen weiterer Straftaten ermittelt. Haftbefehle seien aber nicht erlassen worden.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Oktober 2020, 10:37 Uhr