Kriminalität : Schmuck von Händlern im Wert von 310 000 Euro gestohlen

Diebe haben auf der Ostseeinsel Usedom zwei Schmuckhändlern aus Hamburg und Chemnitz (Sachsen) Schmuck im Wert von etwa 310 000 Euro gestohlen. Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum Pfingstsonntag in Ahlbeck und Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald), wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Die Suche nach den Dieben und der Beute blieb bisher erfolglos.