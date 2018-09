Verkehr : Schnell durch Mecklenburg: Ortsumgehung Plau wird eröffnet

von dpa

20. September 2018, 06:04 Uhr

Das Tourismuszentrum Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird von heute an von einem Großteil des Verkehrs entlastet. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die 2,7 Kilometer lange Ortsumgehung offiziell freigeben. Die Umgehungsstraße, zu der auch Brücken über die Müritz-Elde-Wasserstraße und eine Bahnlinie gehören, verbindet die Bundesstraßen 103 und 191 im Norden von Plau. Umgehung kostete rund elf Millionen Euro. Das Geld kam zum Großteil vom Bund. Der Luftkurort mit rund 6000 Einwohnern gilt als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte und hatte 25 Jahre lang für den Entlastungsbau geworben. Bisher fahren täglich bis zu 7000 Fahrzeuge durch die nördliche Altstadt, darunter knapp 1000 Lkw.