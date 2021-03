Gesundheit : Schnelltestzentren an deutsch-polnischer Grenze eröffnet

Als Reaktion auf die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen im Nachbarland Polen hat Mecklenburg-Vorpommern in der Grenzregion zwei weitere Testzentren eingerichtet.

Schwerin | „Die beiden Schnelltestzentren an der deutsch-polnischen Grenze richten sich vor allem an die Berufspendlerinnen und Berufspendler, denen wir das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort erleichtern wollen. Zugleich verbessern wir den Gesundheitsschutz hier in der Region“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag anlässlich der In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.