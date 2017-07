Ausbildung : Schon 90 Bewerber für kürzere Erzieherausbildung

Für die neue Erzieherausbildung in Mecklenburg-Vorpommern haben sich nach Angaben des Bildungsministeriums bisher 90 Interessenten gemeldet. «Das ist eine beachtliche Zahl», sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag in Schwerin. Zum Beginn des Ausbildungsjahres sollen in Güstrow, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund und Schwerin Berufsschulklassen eingerichtet werden. Ein Teil der Bewerber habe jedoch noch keinen Ausbildungsbetrieb für den praktischen Teil gefunden, hieß es.