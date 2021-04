Agrar : Schon rund 300 000 tote Tiere wegen Geflügelpest

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Von Oktober bis Ende März mussten im Nordosten viele Tiere deswegen sterben.

Schwerin | Im Zuge der Geflügelpest mussten in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Monaten rund 300 000 Tiere sterben. Dies seien mehr Tiere als in allen vorherigen Geflügelpestseuchen, teilte das Agrarministerium in Schwerin auf Anfrage mit. Die Geflügelpest grassiert den Angaben zufolge insbesondere im Winterhalbjahr von Ende Oktober bis in den April hin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.