Umwelt : Schon wieder Waldbrandgefahr im Osten von MV

Während vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern noch das Wasser auf den Feldern steht und die Gewässer randvoll sind, drohen im Landesosten bereits wieder Waldbrände. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die Waldbrandwarnstufe 4 für hohe Brandgefahr ausgerufen worden, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. In der Mecklenburgischen Seenplatte gelte die Stufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr, in den anderen Kreisen Gefahrenstufe 2. Nur in Vorpommern-Rügen bestehe keine Waldbrandgefahr. Dem Ministerium zufolge wird die Trockenheit in den kommenden Tagen mit dem vorhergesagten Hochdruckeinfluss zunehmen.

von dpa

17. April 2018, 12:39 Uhr

Ab der Waldbrandgefahrenstufe 2 treten gestaffelte Maßnahmen zur Waldbrandüberwachung und -vorbeugung in Kraft. Dazu gehören die Aktivierung von Bereitschaftsdiensten und der Betrieb der automatischen Waldbrandfrüherkennungssysteme. Bisher gab es in diesem Jahr noch keine Waldbrände. Im Vorjahr waren es aufgrund der Nässe nur sechs kleinere Waldbrände. 1700 Quadratmeter Wald wurden geschädigt. Das war laut Ministerium der geringste Wert seit 1990.