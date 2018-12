Forschung : Schornsteine des Friedrich-Loeffler-Instituts gesprengt

von dpa

13. Dezember 2018, 15:55 Uhr

Auf dem Gelände des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit auf der Insel Riems sind am Donnerstag zwei alte Schornsteine gesprengt worden. Die etwa 30 Meter hohen Abzüge gehören zum alten Isolierstallgebäude, das bis zum Frühjahr 2019 für etwa zwei Millionen Euro abgerissen werden soll, wie der landeseigene Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) mitteilte. Das Gebäude, in dem zu Forschungszwecken Tiere mit gefährlichen Erregern infiziert und gehalten wurden, ging erst zu Wendezeiten 1990/91 in Betrieb. Mit der Fertigstellung eines etwa 380 Millionen Euro teuren Institutsneubaus mit Stall- und Laborkomplexen wurde das alte Isolierstallgebäude nicht mehr benötigt. Auf dem Gelände sollen nun rund 200 Parkplätze für die FLI-Mitarbeiter entstehen.