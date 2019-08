Festspiele : Schreiadler als Opernstar: Uraufführung im Vogelpark

Der Schreiadler hat geschafft, was keinem anderen Tier in Deutschland bisher gelungen ist: Er ist die Hauptfigur einer Oper geworden. Das Stück, das am Samstag im Vogelpark Marlow bei Rostock seine Uraufführung erlebt, erzählt die Geschichte eines authentischen Schreiadlers von der Geburt 2009 bei Neubrandenburg bis zum Tod 2017 auf seinem Flug in den Süden. Das Werk «Clanga pomarina. Die Schreiadleroper» ist ein Projekt des Instituts Opernale mit Sitz in Sundhagen (Vorpommern-Rügen).

von dpa

07. August 2019, 06:09 Uhr

Seit 2011 bringt es fast jährlich eine Oper auf ungewöhnliche ländliche Bühnen in Vorpommern. Darsteller sind drei Opernsänger und zwei Puppenspieler. Sie geben dem Adler abwechselnd Gestalt und Stimme. Der Komponist Benjamin Saupe nutzt für die Oper verschiedene Musikstile - Arien, Jazz, arabische Gesänge und Schlager.