Schulen : Schüler fordern weniger Unterricht für Lehrer

Der Landesschülerrat hat weniger Unterricht für die Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Die Stundenzahl müsse verringert werden, damit die Lehrer mehr Zeit für die Unterrichtsvorbereitung bekommen, erklärte der Vorsitzende des Landesschülerrates, Jakob Rese, am Dienstag in Schwerin nach einem Gespräch des Gremiums mit Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Die Unterrichtsverpflichtung der Lehrer in MV gehört zu den höchsten bundesweit.

von dpa

13. März 2018, 14:43 Uhr

Auch für sich selbst wünschen sich die Schüler Entlastung. «Schüler stehen aufgrund von Unterrichtsausfällen, Hausaufgaben oder überfüllten Rahmenplänen tagtäglich unter großem Druck», sagte die stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrats, Carla Goltings. «Wir wünschen uns schnellstmöglich eine Aktualisierung der Rahmenpläne und eine Anpassung der Bewertungsrichtlinien.»