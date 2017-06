Notfälle : Schülerin nach Badeunfall bei Warnemünde gestorben

Die Schülerin, die am Dienstag bei Warnemünde einen Badeunfall hatte, ist am Mittwoch gestorben. Das teilte die Wasserschutzpolizei in Rostock mit. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte die 13-Jährige aus Rostock am Dienstag zusammen mit zwei Freundinnen an einer Stelle an der Westmole gebadet, an der wegen gefährlicher Strömungen ein generelles Badeverbot besteht. Zur Unfallzeit wehte der Wind mit Stärken zwischen sechs und sieben, wobei sich hohe Wellen und starke ablandige Strömungen entwickelten.