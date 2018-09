Schulen : Schülerzeitungskongress mit 100 Schülerredakteuren

von dpa

18. September 2018, 02:19 Uhr

Im Audimax der Universität Rostock treffen heute rund 100 Redakteure von Schülerzeitungen zu einem landesweiten Kongress. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Jugendmedienverbands mehr als 130 Schülerzeitungen. Die meisten von ihnen werden noch in Papierform verbreitet, nur wenige sind nur online verfügbar. Nadine Berlenbach vom Jugendmedienverband geht aber davon aus, dass im Zuge des Anschlusses der Schulen an das Breitbandnetz weitere Zeitungen online erscheinen werden. Bei dem Kongress werden Workshops etwa zur Redaktionsorganisation oder zum Schreibstil angeboten, aber auch zu Crossmedialem wie Social Media oder Film. Die Veranstaltung richte sich nicht nur an junge Menschen, die in einer Schülerzeitung aktiv sind oder eine gründen wollen. Sie wolle auch diejenigen erreichen, die Medienprojekte wie einen Blog gründen möchten.