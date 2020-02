Prozesse : Schüsse in Torgelow: Prozess wegen versuchten Totschlags

Avatar_prignitzer von dpa

19. Februar 2020, 01:44 Uhr

Wegen zweier Schussattacken auf Bekannte in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) muss sich von heute an ein 24-jähriger Mann vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem Beschuldigten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bei den Vorfällen am 15. und 26. Juni 2019 wurde ein Mann durch Stahlkugeln aus einer Luftdruckpistole am Auge verletzt, das zweite Opfer an der linken Schläfe. Kurz nach dem zweiten Vorfall war der 24-Jährige in einem Auto gefasst worden. Die Motive für die Attacken sind laut Gericht bisher unklar. Mit einem Urteil wird Mitte März gerechnet.