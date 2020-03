Prozesse : Schüsse mit Gasdruckpistolen: Zweieinhalb Jahre Haft

Nach Schüssen mit Gasdruckpistolen in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist ein 24-Jähriger zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das sagte ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag. Das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung sei entgegen der ursprünglichen Prozessplanung überraschend am 28. Februar verkündet worden. Der Gerüstbauhelfer hatte Schüsse auf einen Bekannten in dessen Wohnung nach erdrückender Beweislage im Prozess gestanden.

03. März 2020, 15:22 Uhr

Das Opfer war Mitte Juni 2019 von den verschossenen Stahlkugeln mehrfach am Körper und am Kopf, darunter einmal am Auge, getroffen worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Hintergrund des nächtlichen Überfalls war ein Streit um 180 Euro, die der Schütze dem Opfer wegen Drogen geschuldet hatte. In der Verhandlung stellte sich auch heraus, dass der 24-Jährige seit Jahren ein Waffenverbot hatte, aber sich trotzdem immer wieder Pistolen besorgt und bei Feiern oder illegalen Wettschießen auf Flaschen und Gläser geschossen hatte.

Ein zweiter Anklagevorwurf um Schüsse mit einem Verletzten in Torgelow ebenfalls im Juni wurde fallengelassen. Danach war der 24-Jährige verhaftet worden. Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft verlangt hatte. Der Verteidiger hatte eine geringere Strafe gefordert.