Gesundheit : Schulärztliche Untersuchungen fallen vielerorts aus

Die gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Schuluntersuchungen in der vierten Klasse fallen vielerorts aus. Im Schuljahr 2018/19 wurde zum Beispiel in Schwerin nur rund jeder neunte Viertklässler untersucht (11,4 Prozent), wie aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervorgeht. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim waren es 42,1 Prozent, in Nordwestmecklenburg 64 Prozent und im Landkreis Rostock 65,8 Prozent. Fast das Gesetz erfüllt haben demnach die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und die Hansestadt Rostock, wo der Schularzt jeweils neun von zehn Viertklässlern gesehen hat.

12. August 2020, 13:33 Uhr