Schulen : Schulen beraten über evangelischen Bildungsauftrag

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 03:33 Uhr

In Rostock-Warnemünde treffen sich heute an 250 Vertreter der insgesamt rund 1100 evangelischen Schulen in Deutschland. Das Motto der zweitägigen Veranstaltung lautet «Zur Freiheit berufen!». Hintergrund sei, dass die evangelischen Schulen ein Spiel- und Entfaltungsraum der Freiheit sein wollen. In einer Zeit, in der freiheitliche Grundwerte in manchen öffentlichen Debatten angezweifelt werden, sei der evangelische Bildungsauftrag gleichzeitig eine demokratiepädagogische Verpflichtung, sagte der Vorstand der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kai Gusek. So stellen sich die Tagungsteilnehmer die Frage, wie Schulen Impulsgeber für das Leben in Freiheit und Demokratie sein können.

Kongress