Gesundheit : Schulen und Kitas öffnen ab Montag: Tourismus ab 14. Juni

Ein großes Öffnungspaket hat die Landesregierung MV am Dienstagabend ausgepackt. Für alle ist bis Mitte Juni etwas dabei: Schulen, Kitas, Gaststätten, Hotels und Einzelhandel - und auch die Kultur. Und doch sind nicht alle rundum zufrieden.

Schwerin | Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern und positiver Prognosen hat die Landesregierung am Dienstag ein umfangreiches Lockerungsprogramm beschlossen. Am kommenden Montag öffnen zunächst die Kitas und Schulen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Abend bekanntgab. Die Innen- und Auße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.