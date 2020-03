Krankheiten : Schulschließung wegen Corona-Epidemie auch in MV

Zahlreiche Bundesländer haben bereits flächendeckende Schließungen ihrer Kitas und Schulen beschlossen. Jetzt zieht auch Mecklenburg-Vorpommern nach.

Avatar_prignitzer von dpa

14. März 2020, 12:08 Uhr

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben von Montag an auch in Mecklenburg-Vorpommern Schulen und Kitas flächendeckend geschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag am Rande einer Sondersitzung ihres Kabinetts in Schwerin mit. Die Landesregierung in Schwerin folgt damit den Entscheidungen anderer Bundesländer, die bereits am Vortag die Unterrichtsverpflichtung ausgesetzt hatten. Bis zum 20. April sollen flächendeckend alle Schulen und Kitas im Bundesland geschlossen bleiben, sagte Schwesig.

Schwesigs hatte als Reaktion auf die deutlich steigenden Infektionsfälle in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern ihre Minister zu einer Sondersitzung zusammengerufen, um über geeignete Maßnahmen gegen die schnelle Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu beraten. Am Nachmittag sollen auch kommunale Spitzenpolitiker hinzugezogen werden.

Bis Freitagabend waren landesweit 33 nachgewiesene Infektionen mit Covid-19 bekannt geworden, zehn mehr als am Tag zuvor. Größere Sport- und Kulturveranstaltungen im Nordosten wurden abgesagt, die Hochschulen verlängerten vorsorglich die Semesterferien bis Mitte April.

Um die Folgen der Epidemie für die Wirtschaft abzumildern, plant die Landesregierung Kredit-Hilfen, mit denen die Hilfsprogramme des Bundes ergänzt werden sollen. Laut Wirtschaftsministerium klagen erste Firmen im Land über Liquiditätsengpässe.