Bildung : Schulstart: Medienbildung wird verstärkt

Nach sechs Wochen überaus sonnigen Sommerferien beginnt am kommenden Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Schule. Wie das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, startet dann an den 562 allgemein bildenden Schulen des Landes der Unterricht für rund 150 000 Schüler. Schon am Samstag nehmen die Schulanfänger ihre Bänke in Besitz. Laut Ministerium werden in diesem Jahr 13 600 Mädchen und Jungen eingeschult und damit etwas weniger als im Vorjahr.

von dpa

14. August 2018, 14:50 Uhr

Mit dem neuen Schuljahr treten auch einige Änderungen in Kraft. So gilt ein nunmehr fächerübergreifender Rahmenplan für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Damit soll sichergestellt werden, dass jedes neu eingeschulte Kind in seiner Schullaufbahn eine umfassende Medienbildung erhält. Als medienpädagogische Multiplikatoren sollen zunächst 31 speziell ausgebildete Pädagogen den Prozess an den Schulen mit vorantreiben.