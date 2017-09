Wahlen : Schulz gegen Ost-Ministerium: «Das hat keinen Sinn»

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Forderungen der Linken nach einem Ost-Ministerium eine Absage erteilt. «Das hat keinen Sinn», sagte Schulz in einem Interview mit der «Schweriner Volkszeitung». «Wir lösen die Probleme nicht dadurch, dass wir ein Extra-Ministerium schaffen.» Alle Ministerien, vom Kanzleramt an, müssten dafür sorgen, dass in allen Bundesländern die gleichen Lebensbedingungen herrschten.