Wahlen : Schulz: Merkel hat Rückkehrrecht in Vollzeit verhindert

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat gut eine Woche vor der Bundestagswahl Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Er warf ihr bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag in Schwerin vor, das Rückkehrrecht für Arbeitnehmer von Teilzeit in Vollzeit verhindert zu haben. Das treffe vor allem Frauen, die wegen Kindererziehung oder der Pflege Angehöriger für eine gewisse Zeit ihre Arbeitszeit reduzieren wollten und dann oft keinen Vollzeitjob mehr bekämen. Sie würden doppelt bestraft: zunächst ein niedriger Lohn und später eine niedrige Rente. «Es wurde verhindert von einer Frau, von Frau Angela Merkel», sagte Schulz.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 19:48 Uhr