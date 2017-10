Schiffbau : Schweizer Reederei ordert sechs Flusskreuzfahrtschiffe

Die Schweizer Reederei Viking River Cruises hat weitere sechs Flusskreuzfahrtschiffe bei der zur Meyer-Gruppe gehörenden Neptun Werft in Rostock in Auftrag gegeben. Die Neubauten ergänzten die Serie von bereits mehr als 51 bei Neptun gefertigten Schiffen für Viking und sollten 2019 abgeliefert werden, teilte die Meyer Werft am Mittwoch in Papenburg mit.