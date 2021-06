Justiz : Schwerin erhält Justizzentrum: Land investiert Millionen

Die bislang auf mehrere Standorte in Schwerin verteilte Rechtsprechung soll in einem Justizzentrum vereint werden.

Schwerin | Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) gaben am Mittwoch symbolisch den Startschuss für den Neubau am Demmlerplatz. Dort existiert in einem historischen Gebäude bereits das für Westmecklenburg zuständige Landgericht. In zwei viergeschossigen Neubauten sollen das Amtsgericht sowie die Gerichte für Arbeits-, Sozi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.