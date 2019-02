Volleyball : Schwerin in Champions League und im Pokalfinale gefordert

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin gehen mit einem Heimspiel-Doppel in die Endphase der Champions-League-Vorrunde. Das Team von Trainer Felix Koslowski empfängt heute LKS Commercecon Lodz im Duell des Tabellen-Dritten gegen den Letzten in der heimischen Palmberg Arena. Nach dem DVV-Pokalfinale am kommenden Sonntag in Mannheim gegen Bundesliga-Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart ist am 26. Februar Spitzenreiter Savino Del Bene Scandicci aus Italien zu Gast.

von dpa

19. Februar 2019, 01:54 Uhr

Mit den Polinnen hat der SSC allerdings noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel in Lodz - Schwerins erster Auftritt in der Königsklasse nach fünfjähriger Pause - ging unnötigerweise mit 1:3 verloren. Sollten die Mecklenburgerinnen die Revanche klar für sich entscheiden, wäre ihnen der dritte Rang in der Gruppe D praktisch sicher.